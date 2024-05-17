МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Politico: НАТО рано или поздно направит свои войска на Украину

В частности, это может произойти для подготовки личного состава и поддержки, особенно возможна отправка инструкторов.
Елизавета Кондрикова 2024-05-17 11:33:01
© Фото: Kay Nietfeld, dpa Globallookpress

Страны НАТО допускают возможность отправки войск на Украину «рано или поздно», сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленный источник из оборонного ведомства одной из стран Североатлантического альянса.

«Хотя у них нет планов направлять войска на Украину, они полагают, что это рано или поздно произойдет», - говорится в публикации.

Уточняется, что, скорее всего, это может произойти для подготовки и поддержки военнослужащих на фоне недостатка личного состава ВСУ и необходимости обучить дополнительных новобранцев. 

При этом в США выразили уверенность в том, что «неизбежна» отправка инструкторов.

Напомним, ранее в Минобороны Великобритании заявили, что не считают нужным присутствие западных войск на Украине и не будут предлагать подобной меры.

Об отсутствии планов направить военных на Украину также утверждал неделю назад заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ, он повторил о важности не допустить конфликт между альянсом и Россией.

#Украина #НАТО #помощь Украине #отправка войск #обучение военных
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
2
Духовное оружие
3
Станкостроение. Фильм 2
4
Ремзаводы
5
Станкостроение. Фильм 1
6
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
7
Военные микротурбины
8
Новый русский Суперджет
9
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
10
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 