Politico: НАТО рано или поздно направит свои войска на Украину

Страны НАТО допускают возможность отправки войск на Украину «рано или поздно», сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленный источник из оборонного ведомства одной из стран Североатлантического альянса.

«Хотя у них нет планов направлять войска на Украину, они полагают, что это рано или поздно произойдет», - говорится в публикации.

Уточняется, что, скорее всего, это может произойти для подготовки и поддержки военнослужащих на фоне недостатка личного состава ВСУ и необходимости обучить дополнительных новобранцев.

При этом в США выразили уверенность в том, что «неизбежна» отправка инструкторов.

Напомним, ранее в Минобороны Великобритании заявили, что не считают нужным присутствие западных войск на Украине и не будут предлагать подобной меры.

Об отсутствии планов направить военных на Украину также утверждал неделю назад заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ, он повторил о важности не допустить конфликт между альянсом и Россией.