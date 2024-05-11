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В НАТО прокомментировали слова Макрона о размещении сил на Украине

По словам Мирча Джоанэ, Макрон отправляет сигналы о необходимости продолжать поддержку Украины, но у альянса нет таких планов.
Мария Зайцева 2024-05-11 20:06:03
© Фото: Robert Michael dpa Globallookpress

У НАТО нет планов и намерений по размещению своих сил на Украине, так заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости продолжения поддержки Украины. Об этом сообщает агентство Agerpres.

Джоанэ заявил, что Североатлантический альянс поддерживает Киев настолько, насколько это возможно. При этом НАТО важно не привести конфликт к еще столкновению альянса и России.

«Ясно одно, эта война будет продолжаться», - добавил заместитель генерального секретаря НАТО.

11 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз должен будет вмешаться в конфликт, если придется сохранять мир.

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