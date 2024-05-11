В НАТО прокомментировали слова Макрона о размещении сил на Украине

У НАТО нет планов и намерений по размещению своих сил на Украине, так заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости продолжения поддержки Украины. Об этом сообщает агентство Agerpres.

Джоанэ заявил, что Североатлантический альянс поддерживает Киев настолько, насколько это возможно. При этом НАТО важно не привести конфликт к еще столкновению альянса и России.

«Ясно одно, эта война будет продолжаться», - добавил заместитель генерального секретаря НАТО.

11 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз должен будет вмешаться в конфликт, если придется сохранять мир.