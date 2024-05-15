Минобороны Британии: нет необходимости отправлять войска на Украину

Британский министр обороны Грант Шэппс заявил о том, что не считает необходимым отправку западных войск на Украину. По его словам, не нужно придумывать новые способы помощи. Остальным странам, уверен чиновник, необходимо лишь усилить поддержку до уровня, оказываемого Лондоном.

«Я не предлагаю и не считаю вероятным, что предложу отправку "сапог" на Украину. Я также не думаю, что это необходимо», - цитирует РИА Новости слова Гранта Шэппса.

Напомним, ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что у альянса нет планов и намерений по размещению своих сил на Украине. По его словам, блок поддерживает Киев настолько, насколько это возможно.

Прежде о намерении отправить военных на Украину не раз высказывался президент Франции Эмманюэль Макрон. Он сообщал, что западные лидеры обсуждали эту возможность, но не достигли единого решения.