В Конгрессе США одобрили проект о санкциях против «Росатома»

Два законопроекта о новых санкциях против госкорпорации «Росатома» одобрены Комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США и адресно против тех, кто по версии Штатов, подвергает опасности Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Трансляция заседания опубликована на сайте комитета.

Согласно первому документу, правительству США необходимо поискать поставщиков, которые могли бы заменить «Росатом» - в течение полугода предписывается введение новых рестрикций против российской госкорпорации, иностранцев-руководителей компании и лиц, которые участвуют в договоренностях с корпорацией о строительстве ядерных реакторов.

Ранее в США приняли законопроект, запрещающий импорт низкообогащенного урана, произведенного в России или российским предприятием в США. В Штатах посчитали, что таким образом им удастся устранить зависимость от Москвы в сфере мирной ядерной энергетики.

Идеи о введении санкций против «Росатома» и дочерних компаний со стороны США и ЕС давно обсуждается. Например, Польша и Венгрия ранее предложили план по постепенному выходу из сотрудничества с Росатомом. А в Финляндии в 2022 году энергетическая компания Fennovoima расторгла контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1» с подрядчиком RAOS Project (входит в структуру «Росатома»).