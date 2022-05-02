«Росатом» назвал абсолютно непонятным решение о разрыве финнами контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1»

В российской корпорации отметили, что решение было принято без обсуждения с акционерами.

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В «Росатоме» выразили разочарование решением компании Fennovoima разорвать контракт по строительству АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии. Такой шаг выглядит абсолютно непонятным, отметили в госкорпорации.

Финская энергетическая компания Fennovoima ранее заявила, что расторгает контракт на строительство АЭС с подрядчиком RAOS Project (входит в структуру «Росатома») из-за значительных задержек в последние годы, еще более усугубила положение дел ситуация на Украине.

В российской корпорации отметили, что решение было принято без обсуждения с акционерами и выразили в связи с ним искреннее разочарование. «Росатом» считает подобные действия абсолютно непонятными.

«Проект прогрессирует, налажена командная работа заказчика и подрядчика, о чем акционерам компании и в СМИ неоднократно сообщал генеральный директор компании Fennovoima», - говорится в заявлении.

Там уточнили, что в еще прошлом году заказчику строительства были переданы документы, необходимые для выдачи регулятором лицензии на сооружение АЭС. В госкорпорации заявили, что оставляют за собой право отстаивать свои интересы в соответствии с действующими контрактами и законодательством.

Контракт на сооружение «Ханхикиви-1» на полуострове Пюхяйоки в Балтийском море был заключен в 2013 году. Планировалось сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт.