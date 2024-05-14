В Белом доме объяснили цель закона, запрещающего импорт урана из РФ

Закон, запрещающий импорт низкообогащенного урана, произведенного в России или российским предприятием в США, позволит Вашингтону устранить зависимость от Москвы в сфере мирной ядерной энергетики. Такой вывод сделал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, благодаря принятому решению энергетическая и экономическая безопасность США укрепится, передает ТАСС. Подпись Байдена под этим законопроектом означает возможность для Америки «восстановить лидерство» в сфере ядерной энергетики. Также он отметил, что Конгресс одобрил запрашиваемые главой США $2,72 млрд для создания мощностей для обогащения урана на территории США.

Законопроект ранее был одобрен обеими палатами Конгресса США и подписан самим американским лидером. Спустя 90 дней, после того, как закон вступит в силу, импорт низкообогащенного урана будет запрещен. Ограничения введены до 2040 года, но экстренные закупки возможны до 2028 года.