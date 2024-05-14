МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Белом доме объяснили цель закона, запрещающего импорт урана из РФ

Благодаря закону укрепляется энергетическая и экономическая безопасность США и устраняется зависимость от России в сфере ядерной энергетики.
Ирина Егорова 2024-05-14 03:22:05
© Фото: Al Drago - Pool via CNPConsolidated News Photos, Global Look Press

Закон, запрещающий  импорт низкообогащенного урана, произведенного в России или российским предприятием в США, позволит Вашингтону устранить зависимость от Москвы в сфере мирной ядерной энергетики. Такой вывод сделал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, благодаря принятому решению энергетическая и экономическая безопасность США укрепится, передает ТАСС. Подпись Байдена под этим законопроектом означает возможность для Америки «восстановить лидерство» в сфере ядерной энергетики. Также он отметил, что Конгресс одобрил запрашиваемые главой США $2,72 млрд для создания мощностей для обогащения урана на территории США.

Законопроект ранее был одобрен обеими палатами Конгресса США и подписан самим американским лидером. Спустя 90 дней, после того, как закон вступит в силу, импорт низкообогащенного урана будет запрещен. Ограничения введены до 2040 года, но экстренные закупки возможны до 2028 года.

#Уран #санкции #Белый дом #байден #Джейк Салливан #закон #Энергетика #ядерное топливо
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
2
Духовное оружие
3
Станкостроение. Фильм 2
4
Ремзаводы
5
Станкостроение. Фильм 1
6
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
7
Военные микротурбины
8
Новый русский Суперджет
9
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
10
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240513.0720