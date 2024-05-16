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Россия и КНР будут работать над созданием ядерных космических буксиров

Сегодня российские и китайские специалисты сотрудничают в области создания лунной станции, спутниковых группировок и многого другого.
Ян Брацкий 2024-05-16 09:57:31
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Сотрудничество между Россией и Китаем в области освоения космического пространства носит стратегический характер. Об этом «Звезде» заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

«Это работы по созданию международной лунной станции, которая будет строиться в несколько этапов, и сотрудничество в рамках создания спутниковых группировок дистанционного зондирования Земли», - рассказал Борисов.

В настоящий момент работа ведется в рамках БРИКС, уточнил он. Опытные участки стран объединения просматриваются из космоса национальными спутниковыми группировками.

«Это сотрудничество в создании современных ракет-носителей и двигателей для них. Мы обсуждаем с китайскими коллегами направления в области мирного атома. Я имею в виду ядерные энергетические установки, как для выработки электроэнергии, так и для использования ее в ядерных космических буксирах», - отметил Борисов.

Накануне вечером Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Пекин. Главы государств проводят переговоры в формате тет-а-тет и в расширенном составе. Уже подписан целый перечень двусторонних документов.

#Китай #Борисов #роскосмос #брикс #наш эксклюзив
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