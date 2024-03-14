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Путин поручил заняться вопросом строительства космической ядерной установки

Российский лидер заявил, что у Москвы в этой сфере есть компетенции, которыми другие страны не обладают.
Глеб Владовский 2024-03-14 19:44:01
© Фото: Пресс-служба президента России © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин поручил разобраться с вопросом строительства ядерной энергетической установки в космосе, а также обеспечением финансирования данного проекта.

«Мы все привыкли к тому, что у нас здесь есть такие компетенции, которыми другие страны не обладают, но нужно ей уделить особое внимание для того, чтобы она: «а — развивалась и б — могла бы быть использована в будущем для решения тех задач, которые могут и должны решаться с помощью этих технологий», — подчеркнул глава государства в диалоге с вице-премьером - главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым.

Стоит отметить, что у Москвы есть несколько проектов, связанных с выводом на орбиту ядерных энергетических установок. Например, с 2010 года разрабатывается ядерный буксир «Зевс», который, по данным «Роскосмоса» планируется вывести на орбиту в 2030 году.

#в стране и мире #космос #Путин #ядерная станция
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