Путин поручил заняться вопросом строительства космической ядерной установки

Президент России Владимир Путин поручил разобраться с вопросом строительства ядерной энергетической установки в космосе, а также обеспечением финансирования данного проекта.

«Мы все привыкли к тому, что у нас здесь есть такие компетенции, которыми другие страны не обладают, но нужно ей уделить особое внимание для того, чтобы она: «а — развивалась и б — могла бы быть использована в будущем для решения тех задач, которые могут и должны решаться с помощью этих технологий», — подчеркнул глава государства в диалоге с вице-премьером - главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым.

Стоит отметить, что у Москвы есть несколько проектов, связанных с выводом на орбиту ядерных энергетических установок. Например, с 2010 года разрабатывается ядерный буксир «Зевс», который, по данным «Роскосмоса» планируется вывести на орбиту в 2030 году.