Борисов раскрыл подробности сотрудничества РФ и КНР по лунной станции

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Россия и Китай будут работать над проектом научной лунной станции. Об этом во вторник заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов. По его словам, страны могут взаимно обогатить совместные программы. Сейчас лунная программа находится на первом этапе.

«Мы автономно работаем над отечественными лунными программами. У нас планируется запуск трех автоматических станций. Ко второй фазе перейдем в процессе обсуждения», - добавил Юрий Борисов.

Он также выразил надежду, что КНР заинтересуется совместной работой с РФ для полетов на Марс. По его словам, Китаю будет интересен опыт России в длительности пребывания космонавтов на орбите. Юрий Борисов отметил, что обе страны широко взаимодействуют по космосу.

Напомним, ранее Юрий Борисов заявил, что РФ и КНР подписали межправительственное соглашение по осуществлению работ в сфере изучения Луны. А недавно стало известно, что на 13 июля запланирован запуск первой в истории современной России миссии на Луну.