Путин подписал указ о реализации проекта изменения уровней высшего образования

Проект будет применен в шести вузах страны с 2023-го учебного года.

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Президент России Владимир Путин подписал указ «О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования». Данный документ предусматривает реализацию проекта по изменению уровней профессионального образования, которая начнется с 2023-го учебного года.

Согласно тексту документа на сайте правовой информации, указ определяет два уровня высшего образования - базовое и специализированное. Аспирантура является уровнем профессионального образования. На уровне специализированного высшего образования реализуются программы магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стражировки.

Также документ устанавливает сроки освоения базового высшего образования на уровне четырех-шести лет, магистратуры - от одного до трех лет.

Реализация проекта будет проводиться в шести вузах страны. Им поручено разработать и утвердить стандарты обучения, осуществить обучение студентов и представить доклад правительству.

Ранее глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что в новой системе высшего образования будет три ступени. Базовый уровень будет соответствовать бакалавриату или специалитету. Специализированное высшее образование обеспечит углубленную подготовку для тех, кто окончил первую ступень.