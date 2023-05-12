Путин подписал указ о реализации проекта изменения уровней высшего образования
Президент России Владимир Путин подписал указ «О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования». Данный документ предусматривает реализацию проекта по изменению уровней профессионального образования, которая начнется с 2023-го учебного года.
Согласно тексту документа на сайте правовой информации, указ определяет два уровня высшего образования - базовое и специализированное. Аспирантура является уровнем профессионального образования. На уровне специализированного высшего образования реализуются программы магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стражировки.
Также документ устанавливает сроки освоения базового высшего образования на уровне четырех-шести лет, магистратуры - от одного до трех лет.
Реализация проекта будет проводиться в шести вузах страны. Им поручено разработать и утвердить стандарты обучения, осуществить обучение студентов и представить доклад правительству.
Ранее глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что в новой системе высшего образования будет три ступени. Базовый уровень будет соответствовать бакалавриату или специалитету. Специализированное высшее образование обеспечит углубленную подготовку для тех, кто окончил первую ступень.