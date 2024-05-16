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Школьники встретили Путина с цветами и флажками России и КНР

Президент России ранее прибыл к Дому народных собраний, где пройдут переговоры с главой КНР Си Цзиньпином.
Елизавета Кондрикова 2024-05-16 07:19:36
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Ученики начальных классов в Пекине встретили российского президента Владимира Путина с цветами и флажками России и Китая в руках. Школьники выстроились наряду с почетным караулом и оркестром у Дома народных собраний, приветствуя российского лидера.  

Несколько десятков школьников прыгали и громко скандировали по-китайски: «Горячо приветствуем!», пока лидеры России и КНР проходили по площади.

По данным агентства РИА Новости, на площади собрались ученики пекинской школы «Шицзя» и русские дети при посольстве РФ в Пекине.

Напомним, сегодня Владимира Путина торжественно встретили на площади Тяньаньмэнь, куда президент прибыл для встречи с главой КНР Си Цзиньпином, гимном России и залпами пушек. Лидеры проведут переговоры сначала в формате тет-а-тет, а затем в расширенном составе.

Накануне вечером президент прибыл в Китай с государственным визитом, это первая зарубежная поездка Владимира Путина после переизбрания на пост президента России.

Российского лидера сопровождают глава Минобороны России Андрей Белоусов, глава МИД РФ Сергей Лавров, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, первый вице-премьер Денис Мантуров и вице-премьер Александр Новак, а также представители крупного бизнеса.

#Китай #Владимир Путин #Си Цзиньпин #Пекин #государственный визит
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