В Пекине перед встречей Путина и Си Цзиньпина звучит российский гимн

Перед началом встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине над площадью Тяньаньмэнь звучит российский гимн и поднят триколор. Там проходит репетиция встречи президента России. Китайский оркестр играет и другие русские песни - например, «Подмосковные вечера».

Встреча в составе делегаций пройдет в здании Народных Собраний, самом крупном парламентском здании в мире.

Накануне поздно вечером по московскому времени российский президент прибыл с государственным визитом в Китай. Это первая зарубежная поездка Владимира Путина после его переизбрания на пост главы государства.

Российского лидера сопровождают главы Минобороны России Андрей Белоусов, МИД РФ Сергей Лавров, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, первый вице-премьер Денис Мантуров и вице-премьер Александр Новак, представители крупного бизнеса.

Встречи российской делегации с представителями китайской стороны пройдут 16 и 17 мая. Главы государств обсудят ключевые вопросы двустороннего партнерства, дальнейшее взаимодействие Москвы и Пекина и ситуацию в мире.