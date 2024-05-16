Главы МЧС и Минстроя прибыли в переживающую паводок Тюменскую область

Глава МЧС Александр Куренков и руководитель Минстроя России Ирек Файзуллин приехали в Тюменскую область, чтобы проконтролировать работы по сдерживанию паводка. Министры провели в Тобольске рабочее совещание по оперативной обстановке в регионе.

Специалисты доложили Куренкову и Файзуллину, как идут работы по укреплению дамб, в том числе в районе города Ишим и федеральной трассы Тюмень-Омск рядом с селом Абатское. Кроме того, на совещании обсуждали ликвидацию последствий паводка и помощь пострадавшему населению.

Уровень воды по руслу реки Ишим в Тюменской области снижается. В апреле уровень воды в Ишиме превышал критическую отметку на 253 см. В регионе были подтоплены сотни домов и тысячи приусадебных участков.