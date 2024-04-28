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Уровень воды в реке Ишим превысил критическую отметку на 253 см

Критическая отметка для региона — 960 см.
Мария Зайцева 2024-04-28 20:06:15
© Фото: MCHSTYUMEN72 Telegram

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское под Тюменью поднялся на 5 сантиметров и 28 апреля в 18:00 по Москве достиг 1213 сантиметров. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале информационного центра Правительства Тюменской области.

Критической отметкой уровня воды для области Тюмени является 960 сантиметров, она превышена уже на 253 сантиметра. В самом городе Ишим вода поднялась на 6 сантиметров и достигла 1043 см при критической отметке в 850 см.

Ранее 28 апреля корреспондент «Звезды» Тимур Ахмедов показал кадры работы над строительством укреплений федеральной трассы Тюмень-Омск, которую настигает вода.

 

#в стране и мире #Тюменская область #село #уровень воды #река ишим
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