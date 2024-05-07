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Уровень воды в реке Ишим у Тюмени впервые снизился на всех гидропостах

По данным МЧС РФ на 7 мая, в регионе остались подтопленными 400 жилых и 345 дачных домов.
Мария Зайцева 2024-05-07 22:05:29
© Фото: MCHSTYUMEN72 Telegram

Уровень воды в реке Ишим под Тюменью продолжает снижаться в Казанском, Ишимском, Абатском районах и городе Ишиме, 7 мая зафиксировано снижение на один сантиметр и в Викуловском районе. Об этом сообщается из данных гидрологического бюллетеня, который был опубликован в официальном телеграм-канале информцентра правительства Тюменской области.

Из данных бюллетеня следует, что 7 мая на 18:00 по московскому времени вода в Ишиме на гидропосту в Ильинке Казанского района за день снизилась на два сантиметра, до 809, в городе Ишиме на восемь сантиметров, до 970, в селе Абатское на семь сантиметров, достигнув 1204.

В селе Викулово в первый раз уровень воды снизился с отметки 1168 сантиметров, на которой держался сутки, до 1167.

По данным МЧС России, во вторник остались подтопленными 400 жилых и 345 дачных домов, а также 3200 приусадебных участков и 38 участков автодорог.

Ранее из-за весенних паводков деревня Ефимова в Абатском районе Тюменской области превратилась в обитаемый остров.

#в стране и мире #Тюменская область #Паводки #уровень воды #ишим
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