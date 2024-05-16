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Двух врачей клиники Хайдарова отправили под домашний арест

Следствие считает, что врачи недобросовестно выполнили работу, а потом, чтобы скрыть следы, внесли изменения в медкарту погибшего пациента.
Анна Назайкина 2024-05-16 17:13:08
© Фото: ТРК «Звезда»

Двух врачей клиники звездного хирурга Тимура Хайдарова отправили под домашний арест, передает корреспондент «Звезды». Такую меру пресечения избрал Замоскворецкий районный суд.

Речь идет о двух хирургах - 45-летнем Борисе Елагине и 28-летнем Тамерлане Кадзаеве. Оба обвиняются по статье об оказании услуг, повлекшем гибель человека. Теперь они будут находиться под арестом до 14 июля.

Напомним, 16 февраля в клинике Хайдарова пациенту провели операцию. После выписки он почувствовал себя плохо и снова обратился в учреждение, где ему сделали вторую операцию. Однако это не помогло - пациенту становилось только хуже. Позже его госпитализировали в больницу, но врачи не смогли спасти его - он впал в кому и скончался.

Следствие считает, что хирурги при оказании помощи пациенту отнеслись к нему безразлично, действовали умышленно, пытаясь облегчить себе работу и извлечь прибыль, а когда потерпевший скончался, они внесли в его карту изменения, чтобы скрыть следы.

В свою очередь, представитель клиники юрист Владимир Слащев в беседе со «Звездой» заявил, что до сих пор не было вскрытия тела и комплексной судебной экспертизы, поэтому нельзя утверждать, что именно эти врачи виноваты в гибели пациента.

#Москва #в стране и мире #клиника #суд #Операция #Домашний арест #пластическая хирургия #тимур хайдаров
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