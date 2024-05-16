Двух врачей клиники Хайдарова отправили под домашний арест

Двух врачей клиники звездного хирурга Тимура Хайдарова отправили под домашний арест, передает корреспондент «Звезды». Такую меру пресечения избрал Замоскворецкий районный суд.

Речь идет о двух хирургах - 45-летнем Борисе Елагине и 28-летнем Тамерлане Кадзаеве. Оба обвиняются по статье об оказании услуг, повлекшем гибель человека. Теперь они будут находиться под арестом до 14 июля.

Напомним, 16 февраля в клинике Хайдарова пациенту провели операцию. После выписки он почувствовал себя плохо и снова обратился в учреждение, где ему сделали вторую операцию. Однако это не помогло - пациенту становилось только хуже. Позже его госпитализировали в больницу, но врачи не смогли спасти его - он впал в кому и скончался.

Следствие считает, что хирурги при оказании помощи пациенту отнеслись к нему безразлично, действовали умышленно, пытаясь облегчить себе работу и извлечь прибыль, а когда потерпевший скончался, они внесли в его карту изменения, чтобы скрыть следы.

В свою очередь, представитель клиники юрист Владимир Слащев в беседе со «Звездой» заявил, что до сих пор не было вскрытия тела и комплексной судебной экспертизы, поэтому нельзя утверждать, что именно эти врачи виноваты в гибели пациента.