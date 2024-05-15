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Двум врачам клиники хирурга Тимура Хайдарова предъявили обвинение

Суд приостановил деятельность медицинского учреждения на 90 дней.
Анна Назайкина 2024-05-15 11:29:34
© Фото: СК РФ

Двум врачам столичной клиники пластической хирургии Тимура Хайдарова предъявили обвинение. Об этом сообщили в Следственном комитете. Кроме того, ведомство опубликовало фото фигурантов.

Речь идет о заведующем хирургическим отделением (45 лет) и о враче-хирурге (28 лет), пишет Life. С указанными лицами следователи провели допросы и очные ставки. СК собирается просить суд избрать им меру пресечения, связанную с лишением свободы.

Накануне, 14 мая, стало известно о задержании двух сотрудников клиники Хайдарова. Их задержали по делу об оказании услуг, повлекших смерть. Деятельность клиники приостановили на 90 дней.

Напомним, 16 февраля в этом медучреждении пациенту провели операцию. После выписки мужчина плохо себя почувствовал и вернулся в клинику. Там ему снова сделали операцию, однако это не помогло - пациенту становилось только хуже. Из-за этого его положили в больницу, но врачи не смогли спасти его. Потерпевший впал в кому и скончался.

#Москва #в стране и мире #врачи #клиника #пластическая хирургия #тимур хайдаров
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