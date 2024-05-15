В клинике Хайдарова заявили, что вскрытия погибшего пациента не было

Адвокат, представитель клиники Тимура Хайдарова Владимир Слащев в беседе со «Звездой» заявил, что до сих пор не проводилось вскрытие тела скончавшегося пациента, также не было комплексной судебной экспертизы.

«Только эта экспертиза может определить причину его смерти и установить взаимосвязь действий, манипуляций, оперативного вмешательства и сопоставить это с фактом смерти. Ничто иное не может свидетельствовать объективно о том, что именно эти врачи причастны к гибели», - сказал он.

Ранее в СК сообщили, что двум сотрудникам клиники предъявили обвинение в оказании услуг ненадлежащего качества, повлекшее гибель человека. Юрист уточнил, что речь идет о двух хирургах - Елагине и Кадзаеве.

Слащев считает, что, скорее всего, следствие будет ходатайствовать о самой строгой мере пресечения. Следователи сегодня заявили, что будут просить суд о мере, связанной с лишением свободы.

«Связи с врачами сейчас, к сожалению, нет, поскольку они задержаны и изолированы от общества», - добавил он.

По словам Слащева, переживает не только звездный хирург Хайдаров, но и само руководство клиники - и учредитель, и генеральный директор. Адвокат назвал произошедшее «общим профессиональным горем» и «встряской» для всего рынка профессиональных медицинских услуг.

Сейчас деятельность клиники приостановлена на 90 суток. Представители учреждения сейчас обжалуют это решение, представляют документы в судебной инстанции. Есть вероятность, что клинику могут открыть, считает адвокат.

По данным СК, 16 февраля в этом медучреждении пациенту провели операцию. После выписки мужчина пожаловался на плохое самочувствие и снова обратился в клинику. Там ему провели повторную операцию, однако пациенту становилось только хуже. Позже его положили в больницу, но врачи не смогли спасти его. Потерпевший впал в кому и скончался.

По инициативе следствия деятельность клиники приостановили, там прошли обыски. Началась проверка информации о причинении вреда в клиниках Хайдарова другим пациентам. Кроме того, СК показало фото со стерильными изделиями медицинского назначения, у которых истек срок хранения. На некоторых инструментах не было указания даты стерилизации. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.