Российские военные поразили пункт временной дислокации националистического формирования «Сонечко» ГУР МО Украины и иностранных наемников. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в сводке о проведении специальной военной операции.

«Поражен пункт временной дислокации националистического формирования "Сонечко" ГУР МО Украины и иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 113 районах», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также в Минобороны отчитались об уничтожении украинского склада с морскими беспилотниками. Кроме того, отличились силы ПВО. За сутки сбиты три украинских истребителя МиГ-29, 25 беспилотников ВСУ, семь оперативно-тактических ракет ATACMS и «Точка-У», пять снарядов, выпущенных с помощью РСЗО HIMARS и «Ольха», пять управляемых авиабомб Hammer, четыре противорадарные ракеты HARM.

Ведомство сообщило и об успехах наших военных в Харьковской области. Бойцы российской группировки «Север» продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям «Кракен»* и «Иностранный легион».

Отражены две украинские контратаки в районах Старицы и Глубокого. Суточные потери украинской стороны в живой силе на данном направлении составили до 205 человек.

* «Кракен» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.