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ВС РФ поразили пункт дислокации формирования «Сонечко» ГУР МО Украины

Кроме того, российские военные уничтожили склад хранения безэкипажных катеров.
2024-05-16 13:20:53
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военные поразили пункт временной дислокации националистического формирования «Сонечко» ГУР МО Украины и иностранных наемников. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в сводке о проведении специальной военной операции.

«Поражен пункт временной дислокации националистического формирования "Сонечко" ГУР МО Украины и иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 113 районах», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также в Минобороны отчитались об уничтожении украинского склада с морскими беспилотниками. Кроме того, отличились силы ПВО. За сутки сбиты три украинских истребителя МиГ-29, 25 беспилотников ВСУ, семь оперативно-тактических ракет ATACMS и «Точка-У», пять снарядов, выпущенных с помощью РСЗО HIMARS и «Ольха», пять управляемых авиабомб Hammer, четыре противорадарные ракеты HARM.

Ведомство сообщило и об успехах наших военных в Харьковской области. Бойцы российской группировки «Север» продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям «Кракен»* и «Иностранный легион».

Отражены две украинские контратаки в районах Старицы и Глубокого. Суточные потери украинской стороны в живой силе на данном направлении составили до 205 человек.

* «Кракен» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #МО РФ #СВО #ГУР МО Украины #сонечко
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