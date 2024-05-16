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Чиновников из Литвы, Латвии и Польши объявили в розыск в РФ

Кроме того, в базе розыска МВД есть карточки на мэра польского города Мальборка Марека Хажевского и бывшего мэра города Бжега Ежи Врембяк.
Владимир Рубанов 2024-05-16 01:54:42
© Фото: РИА Новости

Бывшие и действующие чиновники из Эстонии, Литвы, Латвии и Польши объявлены в розыск в России по уголовным делам об уничтожении и повреждении памятников советским воинам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

МВД РФ объявило в розыск бывшего начальника полиции Эстонии Эльмара Вахера и экс-министра иностранных дел этой страны Урмаса Рейнсала. Кроме того, полицейские разыскивают мэра и вице-мэра городов Паланга и вице-Паневежис в Литве. В базу розыска министерства внесен депутат сейма Латвии Янис Витенбергс.

В базе розыска МВД есть карточки на мэра польского Мальборка и бывшего мэра города Бжег. На сайте ведомства не указаны статьи, по которым они проходят.

Ранее МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас, госсекретаря этой страны Таймара Петеркопа, министра культуры Литвы Симонаса Кайриса, а также министра юстиции, главу Минфина и министра земледелия Латвии. Тогда тоже не сообщалось, по каким статьям их разыскивают.

#Польша #эстония #прибалтика #Литва #Латвия #МВД РФ #Розыск #снос #Демонтаж #разрушение #советские памятники #памятники воинам
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