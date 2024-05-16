Дюмин заявил, что Тульская область останется в его сердце, и заплакал

Бывший глава Тульской области Алексей Дюмин, прощаясь с регионом, не смог сдержать слез во время выступления в Доме Дворянского. Там сегодня прошло официальное представление врио губернатора - Дмитрия Миляева.

Дюмин же получил новую должность помощника президента. Как рассказали в Кремле, он будет курировать вопросы ОПК, спорта и заниматься госсоветом.

Он подчеркнул, что для него было честью работать в регионе с такой богатой культурой, великой историей и великими людьми.

«Тульская область навсегда останется в моем сердце», - сказал Дюмин, а затем прервался, не справившись с эмоциями.

Вернувшись к собравшимся в зале, экс-губернатор пошутил, что прослезился из-за аллергии. Дюмин также вспомнил, как «искрило» в его кабинете во время работы, отметив, что его заместители прошли многие испытания. Порой им даже приходилось слышать «не парламентские» высказывания, за что он попросил прощения. В конце речи Дюмин пожелал успехов и побед Тульской земле.