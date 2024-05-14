Врио губернатора Тульской области стал Дмитрий Миляев

Временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области назначен Дмитрий Миляев, ранее он занимал пост первого заместителя губернатора. Об этом пишут региональные СМИ «Тульские новости» и «Тульская пресса».

Миляева направили на эту должность после назначения его предшественника Алексея Дюмина помощником президента России Владимира Путина, в роли губернатора Тульской области он будет до проведения выборов в сентябре текущего года.

Миляев был первым заместителем губернатора с 2022 года, в этом качестве он курировал социальную сферу, образование, культуру и сельское хозяйство.

Напомним, на пост министров также были выдвинуты кандидатуры губернаторов Калининградской области и Курской области Антона Алиханова и Романа Старовойта соответственно. Сегодня в Госдуме состоялось заседание, на котором были рассмотрены их кандидатуры.