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Врио губернатора Тульской области стал Дмитрий Миляев

Ранее он занимал пост первого заместителя губернатора, в качестве врио Миляев будет работать до выборов нового главы области.
Елизавета Кондрикова 2024-05-14 12:52:32
© Фото: Пресс-служба администрации Тульской области

Временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области назначен Дмитрий Миляев, ранее он занимал пост первого заместителя губернатора. Об этом пишут региональные СМИ «Тульские новости» и «Тульская пресса».

Миляева направили на эту должность после назначения его предшественника Алексея Дюмина помощником президента России Владимира Путина, в роли губернатора Тульской области он будет до проведения выборов в сентябре текущего года. 

Миляев был первым заместителем губернатора с 2022 года, в этом качестве он курировал социальную сферу, образование, культуру и сельское хозяйство.

Напомним, на пост министров также были выдвинуты кандидатуры губернаторов Калининградской области и Курской области Антона Алиханова и Романа Старовойта соответственно. Сегодня в Госдуме состоялось заседание, на котором были рассмотрены их кандидатуры.

#в стране и мире #Тульская область #Назначение #Губернатор тульской области #дмитрий миляев
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