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Гостям приема в честь визита Путина в КНР предложили утку по-пекински

Российскую делегацию угощают блюдами китайской кухни.
Сергей Лебедев 2024-05-16 14:57:02
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Блюда китайской кухни предложили гостям государственного приема от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь визита президента России Владимира Путина. Их угощают в том числе уткой по-пекински и устрицами в утином бульоне.

Также в меню присутствуют овощи в соусе из морепродуктов, трепанг с луком-пореем, пятнистый окунь в бульоне из креветок, ассорти овощных блюд и десерты. Об этом сообщает Life.

Напомним, вчера российский лидер прибыл в Пекин с государственным визитом. Рабочие встречи будут проходить до 17 мая. Вместе с главой государства прилетел почти весь обновленный состав кабинета министров, четверть губернаторского корпуса и руководство крупнейшего бизнеса. 

Сегодня Владимир Путин и Си Цзиньпин уже провели первые переговоры. По их итогам примут ряд важных документов. Кроме того, лидеры планируют принять заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

#Китай #Владимир Путин #кнр #Си Цзиньпин #переговоры #Пекин #блюда
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