Си Цзиньпин назвал гегемонию и блоковую конфронтацию угрозой миру

Блоковая конфронтация, гегемония и политика силы несут в себе прямую угрозу для безопасности всех стран мира. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Пекине.

«В сегодняшнем мире все еще свирепствует менталитет холодной войны. Односторонняя гегемония, блоковая конфронтация и политика силы напрямую угрожают миру во всем мире и безопасности всех стран», - сказал он.

Китайский лидер отметил, что Пекин и Москва сочли политическое урегулирование на Украине правильным путем.

Кроме того, председатель КНР выступил за срочное урегулирование палестино-израильского конфликта, который необходимо решать на основе двухгосударственной формулы.

В ходе совместного выступления глав государств перед журналистами Си Цзиньпин отметил укрепление отношений России и Китая за три четверти века. Лидеры также поставили свои подписи под документом о всеобъемлющем партнерстве и стратегическом взаимодействии по итогам встречи в столице Китая.