Си Цзиньпин одобрил идею создать независимое палестинское государство

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что допускает идею создания независимого палестинского государства как фундаментальное решение конфликта. Он написал об этом в газете Le Figaro.

«Фундаментальным решением является создание независимого палестинского государства», - цитирует его RT.

Ранее сообщалось о предстоящей поездке главы КНР в Сербию, Францию и Венгрию с 5 по 10 мая. Си Цзиньпин планирует посетить Европу, чтобы улучшить отношения со странами, которые заинтересованы в китайских инвестициях. В публикации Bloomberg, тем не менее, отмечается, что в целом Евросоюз стал ближе к США и жестче по отношению к Китаю.