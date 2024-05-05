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Си Цзиньпин одобрил идею создать независимое палестинское государство

В колонке для Le Figaro китайский лидер отметил, что создание независимого палестинского государства может стать решением конфликта.
Анастасия Бобылева 2024-05-05 23:45:22
© Фото: © Ju Peng XinHua Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что допускает идею создания независимого палестинского государства как фундаментальное решение конфликта. Он написал об этом в газете Le Figaro.

«Фундаментальным решением является создание независимого палестинского государства», - цитирует его RT.

Ранее сообщалось о предстоящей поездке главы КНР в Сербию, Францию и Венгрию с 5 по 10 мая. Си Цзиньпин планирует посетить Европу, чтобы улучшить отношения со странами, которые заинтересованы в китайских инвестициях. В публикации Bloomberg, тем не менее, отмечается, что в целом Евросоюз стал ближе к США и жестче по отношению к Китаю.

#в стране и мире #Си Цзиньпин #палестина #палестино-израильский конфликт
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