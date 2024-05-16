Бойцы российской группировки войск «Север» взяли под огневой контроль часть трассы Харьков - Липцы, рассказал штурмовик с позывным Руда.

Наши военнослужащие обстреливают киевские формирования, которые следуют из Харькова. Как утверждает Руда, командование ВСУ не жалеет своих людей.

«Трасса, которая ведет на Липцы, Харьков, уже находится под нашим огневым контролем. И постоянно ведется мониторинг при их передвижении, и каждая колонна, входящая, выходящая, уже безнаказанно просто так ездить не будет», - добавил военнослужащий.

По словам Руды, из-за контроля трассы со стороны ВС РФ противнику стало тяжело подвозить боеприпасы и проводить смену личного состава.

Кроме того, украинские боевики планировали подорвать дамбу в Харьковской области, чтобы не допустить продвижения российских войск. Однако бойцы группировки «Север» совместно с саперами разминировали объект после штурма населенного пункта Пыльная.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.