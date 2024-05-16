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Эксперт Степанов связал стрельбу в Фицо с влиянием западных спецслужб

Накануне премьер-министр Словакии был тяжело ранен в результате стрельбы, его ввели в искусственную кому, а состояние описывается как критическое.
Елизавета Кондрикова 2024-05-16 11:30:36
© Фото: Tomas Tkacik, Keystone Press Agency Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо управлялось извне, политические убийства не совершаются «в одиночку», заявил в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде» программный директор Академии политических наук, военный эксперт Александр Степанов.

«Даже если он использован был втемную, скорее всего, этот процесс управлялся извне, учитывая мировую практику и те инструменты силового давления, которые в последнее время свойственны прежде всего западным спецслужбам», - сказал Степанов.

В качестве примера специалист привел случаи влияния США с использованием инструментария ЦРУ на отдельные политические режимы, в том числе напомнил о причастности Вашингтона к серии убийств.

Также Степанов призвал искать прокси-исполнителей покушения, тех, кто совершает международные акции терроризма.

Роберт Фицо со вчерашнего дня находится в критическом состоянии после стрельбы у здания, где проходило выездное заседание правительства республики. В политика выстрелили два-три раза, нападающего сразу же задержали. Накануне вечером Фицо прооперировали и ввели в состояние искусственной комы.

#покушение #Роберт Фицо #наш эксклюзив #военный эксперт #александр степанов
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