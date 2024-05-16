Минобороны сообщило об уничтожении пяти ракет ATACMS над Крымом

Пять ракет ATACMS уничтожены вечером 15 мая над Крымом, сообщили в Минобороны России.

ВСУ предприняли попытку атаковать полуостров американскими оперативно-тактическими ракетами около 23.00 по московскому времени. Дежурные средства ПВО сбили запущенные ATACMS над территорией полуострова, говорится в сообщении.

Прошлой ночью российские военнослужащие сбили 10 ракет ATACMS в небе над Крымом. Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе Северной стороны в городе находят несдетонировавшие суббоеприпасы М74.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.