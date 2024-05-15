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ПВО уничтожила десять американских ракет ATACMS над Крымом

Попытки нанести удары по объектам РФ были осуществлены в ночь со вторника, 14 мая, на среду, 15 мая.
Елизавета Кондрикова 2024-05-15 08:37:29
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минувшей ночью российские военнослужащие пресекли попытку украинских националистов ударить ракетами и БПЛА по объектам РФ в Крыму, Белгородской, Курской и Брянской областях, сообщили в Минобороны РФ.  

Силы ПВО сбили 10 американских ракет ATACMS в небе над Крымом. Над Белгородской областью были сбиты две ракеты HARM американского производства, две французские авиабомбы Hammer и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Также в регионе были уничтожены девять вражеских дронов.

Еще пять беспилотников противника были перехвачены в небе над Курской областью, три - над Брянской, уточнили в ведомстве.  

Ранее враг пытался атаковать территорию Крымского полуострова с использованием западных авиационных управляемых ракет Storm Shadow.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов. 

#Минобороны РФ #ВСУ #Крымский полуостров #силы пво #ракеты ATACMS
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