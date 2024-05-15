В Севастополе рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы М74

В районе Северной стороны Севастополя находят несдетонировавшие суббоеприпасы М74, рассыпавшиеся после уничтожения в регионе ракет ATACMS, предупредил губернатор Михаил Развожаев. Он призвал жителей при их нахождении звонить по номеру 112.

«При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов. Радиус поражения 15 м», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что суббоеприпасы представляют собой стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. Севастопольцев призвали не трогать и не поднимать их, а также предупредить детей об их опасности.

Сегодня ночью в городе работала система ПВО, губернатор сообщал о массированной украинской атаке. По его словам, пострадавших от суббоеприпасов нет.

Напомним, минувшей ночью силы ПВО сбили 10 американских ракет ATACMS в небе над Крымским полуостровом. О попытке украинских националистов нанести удар по объектам РФ сообщили в Минобороны.