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В Севастополе рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы М74

В ночь на 15 мая над Крымом были сбиты 10 американских ракет ATACMS.
Елизавета Кондрикова 2024-05-15 11:26:21
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

В районе Северной стороны Севастополя находят несдетонировавшие суббоеприпасы М74, рассыпавшиеся после уничтожения в регионе ракет ATACMS, предупредил губернатор Михаил Развожаев. Он призвал жителей при их нахождении звонить по номеру 112.

«При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов. Радиус поражения 15 м», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что суббоеприпасы представляют собой стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. Севастопольцев призвали не трогать и не поднимать их, а также предупредить детей об их опасности.

Сегодня ночью в городе работала система ПВО, губернатор сообщал о массированной украинской атаке. По его словам, пострадавших от суббоеприпасов нет.

Напомним, минувшей ночью силы ПВО сбили 10 американских ракет ATACMS в небе над Крымским полуостровом. О попытке украинских националистов нанести удар по объектам РФ сообщили в Минобороны.

#в стране и мире #Севастополь #Михаил Развожаев #суббоеприпасы М-74
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