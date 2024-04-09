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Десантники взорвали украинский БТР при попытке ротации под Вербовым

Благодаря работе расчета ПТРК «Фагот» под Вербовым удалось сорвать ротацию ВСУ и уничтожить БТР иностранного производства.
2024-04-09 07:17:06
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Разведчики гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии с помощью противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» нанесли сокрушительные удары по противнику под Вербовым в Запорожской области и сорвали его ротацию. Кадры работы крымских десантников показало Минобороны РФ.

С помощью разведывательного беспилотника Supercam наши военнослужащие заметили выдвижение бронетранспортера ВСУ в сторону передовых позиций для проведения ротации. Десантник-корректировщик сразу передал координаты цели расчету ПТРК.

Точным пуском управляемой ракеты расчет «Фагота» уничтожил бронетранспортер боевиков. Грамотные действия наших бойцов помешали противнику провести ротацию.

Ранее военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили три склада боеприпасов ВСУ на Южно-Донецком направлении. Также были поражены опорные пункты боевиков, танк Т-64, американская гаубица М777, шесть автомобилей и 11 БПЛА.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#спецоперация #ПТРК #фагот #Вербовое #supercam
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