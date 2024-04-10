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Четыре микроавтобуса с пехотой ВСУ разгромил расчет ПТРК «Фагот»

Военнослужащие группировки «Днепр» нанесли удары из ПТРК «Фагот» по четырем микроавтобусам ВСУ в Херсонской области. Все они были уничтожены.
2024-04-10 07:13:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет ПТРК «Фагот» группировки войск «Днепр» уничтожил четыре микроавтобуса с пехотой ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Кадры работы российской ПТУР показало Министерство обороны РФ.

Разведчики «Днепра» заметили движение в окопах на передней линии на правом берегу реки, контролируемом ВСУ. Боевики готовились к ротации. Вскоре появились микроавтобусы с пехотинцами, было решено уничтожить их из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот».

Расчет «Фагота» прибыл на огневую позицию и выпустил управляемые ракеты по указанным целям. Точным попаданием четыре микроавтобуса с боевиками оказались уничтожены.

Данные объективного контроля подтвердили потери противника. Высокое мастерство российских военнослужащих позволило сорвать ротацию подразделений ВСУ. После поражения объектов врага расчет сменил позицию во избежание ответного огня.

Ранее управляемый снаряд «Краснополь» уничтожил американскую гаубицу M109 ВСУ. Попадание зафиксировал российский беспилотник-разведчик «Орлан-30».

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВСУ #спецоперация #микроавтобус #птрк фагот
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