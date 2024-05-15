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Байден намерен выделить Израилю более $1 млрд на закупку оружия

Пакет помощи будет направлен на закупку танковых боеприпасов, тактических транспортных средств и минометных снарядов.
Елизавета Кондрикова 2024-05-15 06:28:32
© Фото: Chris Kleponis - CNP, Consolidated News Photos Globallookpress

Администрация президента США Джо Байдена работает над заключением новых крупных контрактов на поставку оружия Израилю на сумму более $1 млрд, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Очередной пакет помощи включает в себя передачу танковых боеприпасов на $700 млн, тактических транспортных средств на $500 млн и минометных снарядов на $60 млн. Они будут направлены на пополнение вооружения, которое применяется Израилем в секторе Газа.

Напомним, на прошлой неделе член Палаты представителей США от республиканской партии Кори Миллс внес предложение об импичменте Байдену за «злоупотребление полномочиями» в связи с его недавними угрозами прекратить поставки оружия Израилю.

Американский лидер увязал ограничение поставок с требованием не проводить военную операцию в Рафахе на юге сектора Газа.

 

#сша #Израиль #Джо Байден #сектор Газа #закупка оружия #помощь Израилю
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