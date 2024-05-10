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Байдену объявлен импичмент из-за прекращения поставок оружия Израилю

Президента США обвинили в «злоупотреблении полномочиями».
Мария Зайцева 2024-05-10 22:04:24
© Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress

Член Палаты представителей Кори Миллс, республиканец от Флориды, официально внес предложение об импичменте президенту США Джо Байдену в связи с его недавними комментариями о прекращении поставок оружия Израилю. Об этом в пятницу сообщает телеканал Fox News.

Миллс назвал свое действие своей «конституционной обязанностью» и сравнил его с первым импичментом бывшего президента Дональда Трампа.

Член Палаты представителей обвинил Байдена в «злоупотреблении полномочиями» и в попытке заставить Израиль изменить свою собственную оборонную политику с помощью военной поддержки.

По словам Миллса, действия президента США подорвали доверие и к Штатам, и к самому Израилю. Он заявил, что поведение Байдена требует его отстранения от должности.

Ранее Джо Байден признался, что вооружение США, применяемое Израилем в секторе Газа, стало причиной гибели там множества людей.

#в стране и мире #сша #Джо Байден #импичмент #палата представителей #республиканец
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