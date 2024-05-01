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Большая часть протестующих в Тбилиси отошла от здания парламента

Часть протестующих обосновались в соседних переулках, там же дежурят медики и дополнительные силы полиции.
Ян Брацкий 2024-05-01 05:35:54
© Фото: Nicholas Muller, Keystone Press Agency, Global Look Press

Большая часть протестующих в Тбилиси отошла от здания парламента на проспекте Руставели. Демонстранты заняли территорию рядом с законодательным органом после того, как полиция освободила часть проспекта. Сейчас территория перед парламентом почти опустела, манифестанты ушли дальше. Часть из них остаются в соседних переулках. Там же дежурят врачи скорой помощи, сообщает РИА Новости.

В столице Грузии проходит очередной митинг против закона об иноагентах. Накануне в ходе стычек с демонстрантами спецназ применял перцовый спрей, резиновые пули и водометы. На этом фоне продолжается словесная пикировка между президентом Саломе Зурабишвили и главой МВД Вахтангом Гомелаури.

Полиция продолжает аресты. Точное число задержанных не сообщается, МВД пока не публиковало официальных данных. Местные СМИ ранее сообщали о задержании не менее 15 человек. До этого стало известно, что трое полицейских пострадали при разгоне митинга. Правоохранителей госпитализировали.

#Грузия #Тбилиси #полиция #демонстранты #проспект Руставели
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