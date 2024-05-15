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Эксперт Сычев рассказал об опасности препаратов для летчика и водителя

Ряд лекарственных препаратов может вызвать нежелательные реакции - седативные и снотворные эффекты, которые могут повлиять на концентрацию и внимание, заявил клинический фармаколог Дмитрий Сычев.
Максим Крюков 2024-05-15 23:10:42
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Любой лекарственный препарат наряду с лечебным эффектом у некоторых людей может вызвать нежелательные реакции. Об этом заявил клинический фармаколог, академик РАН Дмитрий Сычев, комментируя решение Министерства здравоохранения РФ включить более 170 безрецептурных препаратов в список нежелательных для водителей.

Ректор Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) Минздрава России уточнил, что эти нежелательные реакции зависят от пола, возраста, массы тела, пищевых предпочтений, генетических особенностей, сопутствующих заболеваний, а также от того, какие препараты принимает человек.

«Действительно ряд лекарственных препаратов может вызвать нежелательные реакции. Прежде всего, это седативные и снотворные эффекты, которые могут повлиять на концентрацию и внимание. Эти нежелательные реакции зависят от дозы и индивидуальной чувствительности человека», - отметил эксперт.

По его словам, это может сказаться на управлении транспортными средствами и механизмами. Специалист также подчеркнул, что это имеет особое значение для лиц операторских профессий, такие как летчики и машинисты поездов. Нежелательная реакция организма на препарат может привести к аварийным ситуациям и дорожно-транспортным происшествиям, добавил Сычев.

Напомним, накануне Минздрав РФ опубликовал перечень лекарств, после употребления которых нежелательно садиться за руль. Такие препараты содержат седативные, психотропные вещества или этиловый спирт, а также лекарства, ухудшающие внимание. В ведомстве подчеркнули, что данный набор лекарств носит исключительно информационный характер, каких-либо запретов и санкций за его нарушение не предусмотрено.

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