Минздрав пояснил значение списка нежелательных лекарств для водителей

Список лекарств, после употребления которых нежелательно садиться за руль, носит исключительно информационный характер, заявили в Минздраве России. Каких-либо запретов и санкций за его нарушение не предусмотрено, уточнили в ведомстве.

«Представленный список лекарств, содержащих седативные, психотропные вещества, наркотические анальгетики и/или этиловый спирт и тд, носит информационный характер», - сказано в сообщении пресс-службы Минздрава.

Отмечается, что ряд лекарственных препаратов действительно могут оказывать негативное влияние на способность управлять автомобилем, поскольку снижают быстроту реакции, вызывают сонливость. Садиться за руль после их приема, действительно, не рекомендуется, подчеркнули в ведомстве.

Если водителю необходимо выпить какое-то лекарство, следует прочитать инструкцию по их медицинскому применению, где описано влияние лекарственных препаратов на способность к управлению ТС, сказано в сообщении пресс-службы Минздрава.

Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов опубликовал в своем Telegram-канале перечень лекарственных препаратов, употребление которых водителем нежелательно или вообще запрещено. По его словам, список был предоставлен по запросу Минздрава. Речь идет о препаратах, которые снижают внимание или содержат седативные, психотропные вещества, наркотические анальгетики или этиловый спирт. Например, «Супрастин», «Терафлю», «Антигриппин», «Каритин», «Триалгин», «Спазмалгон», «Кетанов», «Солпадеин», «Максиколд», «Корвалол», «Фервекс» и даже «Звездочка».