Судья Шмидт объяснил неспособность воспользоваться секретными данными

Сбежавший в Белоруссию судья из Польши Томаш Шмидт не понимает истерики польских спецслужб, которые обвиняют его в шпионаже и госизмене. Они считают, что Шмидт вывез из страны секретную информацию и его заочно арестовали на 3 месяца.

В разговоре со «Звездой» он признался, что и правда обладал доступом к секретной информации, но он не может ей никак воспользоваться.

«Два сотрудника сидят вместе со мной. И они следят, не делаю ли я фотографии каких-то записей. Выносить их запрещено. Да, они не видят, что я читаю. Но запомнить такой объем информации, тысячи страниц нереально», - объяснил Шмидт.

Также собеседник телеканала отметил, что сначала покинул пост судьи, а уже только потом заявил о своем несогласии с политикой Польши. После этого в адрес Шмидта начались угрозы, и он принял решение уехать в Белоруссию, где будет просить политического убежища.

Судья также рассказал о «секрете», который все-таки смог вывезти из Польши - речь идет о фотоколлаже с премьер-министром страны Дональдом Туском, где тот показан в образе советского комиссара. Документ Шмидт подписал «Агент Корнишон». Он назвал это простой шуткой в ответ на обвинения в шпионаже.

Ранее в спецслужбах Польши заявили, что Шмидт не имел доступа к секретной информации, касающейся оборонного потенциала республики. Бывший начальник Службы военной контрразведки генерал Петр Пытэль отметил, что система доступа к секретным документам предусматривает обязательную регистрацию, вследствие чего компетентные органы всегда знают, кто получал доступ к архивам и какую информацию изучал.