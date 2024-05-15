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Маск заявил, что нет доказательств посещения Земли инопланетянами

По его словам, ни один из 6 000 спутников Starlink не фиксировал НЛО.
Сергей Лебедев 2024-05-15 15:02:14
© Фото: Grzegorz Wajda, KeystonePressAgency, Globallookress

Американский миллиардер Илон Маск заявил об отсутствии у него каких-либо доказательств того, что инопланетяне посещали Землю. По его словам, на низкой околоземной орбите расположены тысячи аппаратов SpaceX и ни один из них не фиксировал наличие внеземной жизни и НЛО.

«Я не видел никаких свидетельств присутствия инопланетян. А у SpaceX около 6 000 спутников Starlink. Нам ни разу не приходилось маневрировать вокруг НЛО», - цитирует его слова NDTV.

Илон Маск подчеркнул, что готов рассмотреть идею посещения Земли инопланетянами, если будут веские доказательства.

Напомним, в марте этого года сообщалось, что в Пентагоне не нашли доказательств посещения нашей планеты внеземными существами. Во всех случаях возможных встреч с НЛО люди сталкивались с «обычными объектами и явлениями».

В американском Управлении по разрешению аномалий во всех областях (AARO) отметили, что свидетельства наблюдений якобы инопланетных существ были результатами неверной идентификации очевидцами.

Ранее экс-директор управления Пентагона по изучению аномальных явлений Шон Киркпатрик допустил возможность существования внеземной жизни и инопланетной природы НЛО.

#космос #Земля #илон маск #SpaceX #НЛО #инопланетяне #внеземная жизнь
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