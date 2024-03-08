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В Пентагоне не нашли доказательств посещения Земли пришельцами

Согласно отчету, все ранние случае встречи с НЛО были неверно идентифицированы очевидцами, в действительности же человек имел дело с «обычными объектами и явлениями».
Елизавета Кондрикова 2024-03-08 20:50:01
© Фото: NASA Earth, Keystone Press Agency Globallookpress

Пентагон США сделал вывод о том, что нет доказательств посещения нашей планеты внеземными существами, во всех случаях возможных встреч с НЛО человек имел дело с «обычными объектами и явлениями». Об этом сообщили в американском Управлении по разрешению аномалий во всех областях (AARO).

Уточняется, что все свидетельства наблюдений инопланетных существ были результатом неверной идентификации очевидцами, пишет RT. Об этом говорят различные исследования, проводимые под разным уровнем секретности, - они были опубликованы в отчете Управления. 

«AARO определило на основании всей предоставленной к данному моменту информации, что утверждения, касающиеся конкретных людей, известных мест, технологических испытаний и документов, якобы связанных с реинжинирингом внеземных технологий, являются неточными», - говорится в документе Управления.

Напомним, в ноябре прошлого года уходящий в отставку директор управления Пентагона по изучению аномальных явлений Шон Киркпатрик допустил возможность существования внеземной жизни и инопланетной природы неопознанных летающих объектов. Специалист сослался на то, что с точки зрения статистики и с учетом количества галактик, солнечных систем и планет, возможна жизнь вне планеты Земля.

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