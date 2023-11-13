В управлении Пентагона по аномалиям допустили инопланетную природу НЛО

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Уходящий в декабре в отставку директор управления Пентагона по изучению аномальных явлений Шон Киркпатрик допустил возможность существования внеземной жизни и инопланетной природы неопознанных летающих объектов. Об этом он сообщил в интервью изданию Politico.

«Статистически неверно полагать, что во Вселенной нет жизни, несмотря на ее размеры и количество галактик, солнечных систем и планет. Именно в этом состоит часть миссии NASA по поиску такой жизни», - сказал Киркпатрик.

Он добавил, что версия об инопланетной природе неопознанных летающих объектов, которые не могут быть точно идентифицированы датчиками ил людьми, кажется ему более благоприятной и «хорошей», чем объяснение НЛО действиями «других людей на нашем заднем дворе» и технологиями иностранных государств.

Тем не менее он назвал маловероятной возможность приземления представителей инопланетных рас на территорию нашей планеты, поскольку довольно низки шансы, что внеземные цивилизации «окажутся разумными и смогут найти дорогу к Земле».

Уточняется, что Пентагон также будет направлять свою работу на расширение разговоров на эту тему, с тем чтобы вывести обсуждения НЛО за пределы уровня «теорий заговора».