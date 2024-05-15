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Путин накануне своего визита в Китай дал интервью агентству «Синьхуа»

По приглашению Си Цзиньпина Владимир Путин 16-17 мая посетит с государственным визитом Китай в качестве своей первой зарубежной поездки после вступления в должность.
Ирина Егорова 2024-05-15 01:10:17
© Фото: Gavriil GrigorovKremlin Pool, Global Look Press

Президент России Владимир Путин в преддверии своего визита в Китай дал большое интервью информационному агентству «Синьхуа». Полный текст опубликован на сайте Кремля.

Он заявил, что в основе российско-китайского партнерства лежат принципы равноправия и доверия, взаимного уважения суверенитета и учета интересов друг друга. Глава государства вспомнил свое знакомство с Си Цзиньпином в 2010 году, подчеркнув, что «каждая их встреча – это не только общение давних друзей, но и плодотворный обмен мнениями».

Российского лидера ожидают в Китае 16 мая. Это будет первая зарубежная поездка президента после инаугурации. Напомним, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин после своего переизбрания весной 2023 года свой первый зарубежный визит совершил именно в Москву. Тогда коллеги прообщались пять часов.  За все время российский и китайский лидеры встречались уже более 40 раз.

#Китай #интервью #Владимир Путин #Синьхуа #информационное агентство
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