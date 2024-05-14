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Путин посетит Китай с государственным визитом

В Кремле сообщили, что государственный визит Владимира Путина в Китай состоится 16-17 мая.
Ян Брацкий 2024-05-14 10:11:01
© Фото: Zhang Ling, Xin Hua, Global Look Press

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры в Китае. По итогам встречи планируется подписание ряда важных документов. Визит главы государства охватит два города - Пекин и Харбин.

«По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент Российской Федерации Владимир Путин 16-17 мая 2024 года посетит с государственным визитом Китайскую Народную Республику в качестве своей первой зарубежной поездки после вступления в должность», - говорится в сообщении Кремля.

Поездка в столицу Китая станет «ответным шагом» на первый официальный визит Си Цзиньпина, который он совершил в Москву в прошлом году также после выборов. В рамках визита российского президента запланирована его встреча с премьером Госсовета страны.

#Китай #Путин #Си Цзиньпин #государственный визит
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