Мурашко подтвердил рекомендательный тон списка лекарств для водителей

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко подтвердил информацию о рекомендательном характере списка нежелательных лекарств для водителей и подчеркнул, что он не носит нормативного регулирования. Об этом министр заявил в беседе с корреспондентом «Звезды».

«Это выборка, которую сделали часть экспертов из инструкций препаратов и по их содержанию, где содержится спирт или те или иные компоненты препаратов, которые могут влиять на реакцию», - сказал министр на открытии Всероссийского форума «Здоровье нации - основа процветания России».

Он добавил, что список не отражает официальной позиции Минздрава.

Напомним, накануне был опубликован список лекарств, употребление которых нежелательно для водителей, поскольку они содержат седативные, психотропные вещества, наркотические анальгетики и этиловый спирт. Утверждалось, что он был составлен по запросу Минздрава.

В пресс-службе ведомства сразу же подчеркнули, что никакие санкции за нарушение предписания не последуют, а список представлен как совет.