Развожаев сообщил, что ПВО отразила массированную атаку на Севастополь

Российские военные отразили массированную украинскую атаку на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«В районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе. Информация о пострадавших уточняется», - сообщил губернатор.

Позже он уточнил, что в районе улицы Федоровской никто не пострадал.

Глава города предупредил, что тип сбитых ракет уточняется, и в них могли быть суббоеприпасы, которые не сдетонировали. Он призвал не трогать части сбитых ракет и сообщать о них в экстренные службы.

В 2:06 Развожаев сообщил, что в Севастополе работает ПВО, а все службы приведены в состояние боевой готовности. В это же время официальный оперативный канал сообщил о перекрытии Крымского моста. Примерно через час движение автотранспорта по мосту открыли.