Путин наградил ушедших из правительства министров

Владимир Путин по представлению главы правительства Михаила Мишустина подписал указ о награждении министров, которые работали в предыдущем кабмине и показали себя достойно, но не вошли в новый состав.

«Я думаю, что это правильное решение. Хочу вас поблагодарить за эту работу и поздравить с государственными наградами», - сказал глава государства во время встречи с членами правительства.

Путин намерен в среду встретиться с чиновниками, которые ушли из кабинета министров.

«Хочу их тоже поблагодарить за работу и договориться о том, как и где они могли бы применить все свои знания и навыки», - сказал президент.

Во вторник Владимир Путин встретился с обновленным составом правительства и призвал министров и вице-премьеров настраиваться на шестилетний период работы.