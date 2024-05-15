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Путин наградил ушедших из правительства министров

Президент намерен встретиться с бывшими чиновниками и обсудить их возможное трудоустройство.
Владимир Рубанов 2024-05-15 00:09:40
© Фото: kremlin.ru © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Путин по представлению главы правительства Михаила Мишустина подписал указ о награждении министров, которые работали в предыдущем кабмине и показали себя достойно, но не вошли в новый состав.

«Я думаю, что это правильное решение. Хочу вас поблагодарить за эту работу и поздравить с государственными наградами», - сказал глава государства во время встречи с членами правительства.

Путин намерен в среду встретиться с чиновниками, которые ушли из кабинета министров.

«Хочу их тоже поблагодарить за работу и договориться о том, как и где они могли бы применить все свои знания и навыки», - сказал президент.

Во вторник Владимир Путин встретился с обновленным составом правительства и призвал министров и вице-премьеров настраиваться на шестилетний период работы. 

#Кремль #Владимир Путин #михаил мишустин #награды #правительство РФ #кабинет министров #министры
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