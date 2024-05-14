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Путин рассказал об ожиданиях от нового правительства

Президент отметил, что нужно без промедлений принять кадровые решения на уровне министерств и ведомств, чтобы команда была полностью сформирована.
Владимир Рубанов 2024-05-14 23:47:49
© Фото: kremlin.ru © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Путин поручил новому правительству выстраивать свою работу на ближайшие шесть лет. Об этом президент сказал в ходе встречи с обновленным составом кабинета министров.

«У нас много задач, и мы с вами отработали практически все, что вы должны сделать в ближайшие три года, но не только. Мы договаривались также и о том, что мы будем выстраивать нашу работу на шестилетку, и прошу об этом тоже не забывать», - сказал глава государства.

Путин отметил, что нужно без промедлений принять кадровые решения на уровне министерств и ведомств, чтобы команда была полностью сформирована и могла уверенно и эффективно выполнять задачи.

По словам Путина, в ближайшее время кабмину предстоит решить вопросы финансирования планов, механизмов поддержки российских семей, граждан и бизнеса.

«В целом все понятно, но если есть необходимость что-то донастроить с точки зрения определения источников финансирования, надо это сделать как можно быстрее», - сказал президент.

Во вторник 14 мая Владимир Путин подписал указы о назначении министров, которые ранее прошли утверждение в Госдуме и Совете Федерации.

#Кремль #Владимир Путин #правительство РФ #кабинет министров #Назначение #министры
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