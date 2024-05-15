Аварийные отключения света ввели на всей территории Украины

Аварийные отключения электроэнергии ввели на всей территории Украины, сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго». Это вызвано большим дефицитом в энергосистеме.

«Контролируемые аварийные отключения потребителей сегодня вечером были вынужденно применены по всей Украине из-за значительного дефицита электроэнергии в системе», - сообщила компания.

Свет отключили с 21:00 до 24:00 14 мая. Это коснулось промышленных и бытовых потребителей во всех регионах, но не затронуло «объекты критической инфраструктуры».

В «Укрэнерго» сообщили, что до конца суток отключены до 10 процентов потребителей. На такие меры пришлось пойти из-за резкого роста потребления вечером во время похолодания. При этом система испытывает проблемы из-за разрушений объектов энергетики.

Графиков отключения света нет, потому что они не планируются и проводятся для срочной балансировки энергосистемы. Киевские власти сообщили, что свет будут выключать без предупреждения.

Для балансировки энергосистемы не хватило импорта электроэнергии, аварийной помощи и ограничений для промышленности, которые обычно применяются, говорится в сообщении компании.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял о повреждении более чем половины всей энергосистемы Украины По словам министра энергетики Германа Галущенко, Украина потеряла в результате взрывов во время последнего отопительного сезона больше энергообъектов, чем было восстановлено.