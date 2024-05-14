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Гладков сообщил об уничтожении воздушных целей на подлете к Белгороду

В результате пострадала одна женщина, она получила осколочное ранение позвоночника, ее доставили в областную клиническую больницу.
Елизавета Кондрикова 2024-05-14 06:35:14
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Силы ПВО сбили несколько воздушных целей в небе над Белгородом и Белгородской областью на подлете к городу, одна женщина получила ранения, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, есть одна пострадавшая - у женщины осколочное ранение позвоночника с повреждением спинного мозга. Бригада скорой доставляет ее в областную клиническую больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

По данным губернатора, после отражения атаки оказалось поврежденным остекление 21 квартиры города и посечена кровля троих частных домов, также повреждения были зафиксированы на фасаде местной школы и у шести автомобилей.

Уточняется, что на данный момент восстанавливается линия электропередачи Белгорода, будет осуществлено переподключение на резервные источники.

Напомним, в результате массированного удара ВСУ по Белгороду в воскресенье 12 мая погибли 19 человек, еще 27 получили ранения, в том числе полуторамесячный ребенок. Удар был нанесен ракетами «Точка-У» и снарядами РСЗО RM-70 Vampire и «Ольха».

В Министерстве обороны США отказались комментировать действия украинской армии.

#пво #белгородская область #ВСУ #белгород #Вячеслав Гладков
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