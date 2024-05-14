В Пентагоне отказались обсуждать удар ВСУ по жилому дому в Белгороде

В министерстве обороны США отказались комментировать массированный обстрел вооруженными силами Украины Белгорода в воскресенье, 12 мая, в результате которого погибли 19 мирных жителей.

Представитель Пентагона заявил РИА Новости, что украинские чиновники должны сами «комментировать удары, которые они совершили».

В воскресенье ВСУ несколько раз атаковали Белгород ракетами «Точка-У», снарядами РСЗО RM-70 Vampire и «Ольха». Фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У» упали на жилой дом. В десятиэтажке обрушился целый подъезд.

Спасатели достали из-под завалов тела 15 человек. Во время вечерних обстрелов в тот же день погибло еще три мирных жителя. Было ранено 27 человек. Кроме того, в больнице умерла еще одна женщина, которая была ранена днем раньше.